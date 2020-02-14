Італійське місто Сало залишило Беніто Муссоліні своїм почесним громадянином

Беніто Муссоліні залишиться почесним громадянином італійського міста Сало у провінції Брешія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Статус почесного громадянина був присуджений Муссоліні в 1924 році і залишався в силі протягом останніх 96 років.

Більшість членів міської ради Сала вирішили не скасовувати це рішення.

Пропозиція про скасування громадянства була представлена керівниками групи Salò futura, єдиними трьома, хто проголосував за нею.

Більшість депутатів відхилили пропозицію як "інструментальну і анахронічну".