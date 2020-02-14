Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Скандал у польському Сеймі: провладна депутатка показала опозиції непристойний жест

Італійське місто Сало залишило Беніто Муссоліні своїм почесним громадянином

Амстердам думає про заборону продажу канабісу іноземцям

Тисячі людей відзначили 75-річницю бомбардувань Дрездена






Італійське місто Сало залишило Беніто Муссоліні своїм почесним громадянином

П'ятниця, 14 лютого 2020, 10:35

Беніто Муссоліні залишиться почесним громадянином італійського міста Сало у провінції Брешія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Статус почесного громадянина був присуджений Муссоліні в 1924 році і залишався в силі протягом останніх 96 років.

Більшість членів міської ради Сала вирішили не скасовувати це рішення.

Пропозиція про скасування громадянства була представлена керівниками групи Salò futura, єдиними трьома, хто проголосував за нею.  

Більшість депутатів відхилили пропозицію як "інструментальну і анахронічну".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія
powered by lun.ua