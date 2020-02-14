Итальянское Сало оставило Муссолини своим почетным гражданином
Пятница, 14 февраля 2020, 10:35
Бенито Муссолини останется почетным гражданином итальянского города Сало в провинции Брешия.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.
Статус почетного гражданина был присужден Муссолини в 1924 году и оставался в силе в течение последних 96 лет.
Большинство членов городского совета Сала решили не отменять это решение.
Предложение об отмене статуса было подано руководителями группы Salò futura, единственными тремя проголосовавших за него.
Большинство депутатов отклонили предложение как "анахроничное".
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