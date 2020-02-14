Итальянское Сало оставило Муссолини своим почетным гражданином

Бенито Муссолини останется почетным гражданином итальянского города Сало в провинции Брешия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Статус почетного гражданина был присужден Муссолини в 1924 году и оставался в силе в течение последних 96 лет.

Большинство членов городского совета Сала решили не отменять это решение.

Предложение об отмене статуса было подано ​​руководителями группы Salò futura, единственными тремя проголосовавших за него.

Большинство депутатов отклонили предложение как "анахроничное".