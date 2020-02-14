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Посли G7 "продуктивно поговорили" з Єрмаком

П'ятниця, 14 лютого 2020, 10:55

Посли країн "Групи семи" провели зустріч з новопризначеним главою офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сторінці головування США в G7 у Twitter.

"Посли країн "Великої сімки" зустрілися з очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та продуктивно обговорили наступні кроки підтримки зусиль України щодо сприяння розвитку економіки, зміцнення верховенства права та здійснення прагнень українського народу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив главу офісу президента Андрія Богдана, призначивши на його місце Андрія Єрмака.

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Слід зазначити, що свого часу призначення Андрія Богдана (особистого адвоката Коломойського і держслужбовця за президентства Януковича) на посаду голови Офісу президента викликало запитання у міжнародних партнерів України.

Експерти повідомляли, що в США та ЄС неодноразово попереджали Володимира Зеленського, що вибір Богдана шкодить його репутації.

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Зеленський G7 (група семи)
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