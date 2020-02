Посли G7 "продуктивно поговорили" з Єрмаком

Посли країн "Групи семи" провели зустріч з новопризначеним главою офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сторінці головування США в G7 у Twitter.

"Посли країн "Великої сімки" зустрілися з очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та продуктивно обговорили наступні кроки підтримки зусиль України щодо сприяння розвитку економіки, зміцнення верховенства права та здійснення прагнень українського народу", - сказано у повідомленні.

The G7 Ambassadors met with Head of Office of the President of Ukraine Andriy Yermak and had a productive discussion about how they can continue to support Ukraine’s efforts to bolster its economy, strengthen the rule of law, and fulfill the aspirations of the Ukrainian people. pic.twitter.com/TsecqerLzr