Посли G7 "продуктивно поговорили" з Єрмаком
Посли країн "Групи семи" провели зустріч з новопризначеним главою офісу президента Андрієм Єрмаком.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сторінці головування США в G7 у Twitter.
"Посли країн "Великої сімки" зустрілися з очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та продуктивно обговорили наступні кроки підтримки зусиль України щодо сприяння розвитку економіки, зміцнення верховенства права та здійснення прагнень українського народу", - сказано у повідомленні.
The G7 Ambassadors met with Head of Office of the President of Ukraine Andriy Yermak and had a productive discussion about how they can continue to support Ukraine’s efforts to bolster its economy, strengthen the rule of law, and fulfill the aspirations of the Ukrainian people. pic.twitter.com/TsecqerLzr— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 14, 2020
Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив главу офісу президента Андрія Богдана, призначивши на його місце Андрія Єрмака.
Слід зазначити, що свого часу призначення Андрія Богдана (особистого адвоката Коломойського і держслужбовця за президентства Януковича) на посаду голови Офісу президента викликало запитання у міжнародних партнерів України.
Експерти повідомляли, що в США та ЄС неодноразово попереджали Володимира Зеленського, що вибір Богдана шкодить його репутації.