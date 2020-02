Послы G7 "продуктивно поговорили" с Ермаком

Послы стран "Группы семи" провели встречу с новым главой офиса президента Андреем Ермаком.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на странице председательства США в G7 в Twitter.

"Послы стран "Большой семерки" встретились с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и продуктивно обсудили последующие шаги по поддержке усилий Украины для содействия развитию экономики, укрепления верховенства права и осуществления стремлений украинского народа", - сказано в сообщении.

The G7 Ambassadors met with Head of Office of the President of Ukraine Andriy Yermak and had a productive discussion about how they can continue to support Ukraine’s efforts to bolster its economy, strengthen the rule of law, and fulfill the aspirations of the Ukrainian people. pic.twitter.com/TsecqerLzr