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Послы G7 "продуктивно поговорили" с Ермаком

Пятница, 14 февраля 2020, 10:55

Послы стран "Группы семи" провели встречу с новым главой офиса президента Андреем Ермаком.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на странице председательства США в G7 в Twitter.

"Послы стран "Большой семерки" встретились с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и продуктивно обсудили последующие шаги по поддержке усилий Украины для содействия развитию экономики, укрепления верховенства права и осуществления стремлений украинского народа", - сказано в сообщении.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил главу офиса президента Андрея Богдана, назначив на его место Андрея Ермака.

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Следует отметить, что в свое время назначение Андрея Богдана (личного адвоката Коломойского и госслужащего при президентстве Януковича) на должность председателя Офиса президента вызвало вопросы у международных партнеров Украины.

Эксперты сообщали, что в США и ЕС неоднократно предупреждали Владимира Зеленского, что выбор Богдана вредит его репутации.

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Зеленский G7 (группа семи)
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