Послы G7 "продуктивно поговорили" с Ермаком

Послы стран "Группы семи" провели встречу с новым главой офиса президента Андреем Ермаком.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на странице председательства США в G7 в Twitter.

"Послы стран "Большой семерки" встретились с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и продуктивно обсудили последующие шаги по поддержке усилий Украины для содействия развитию экономики, укрепления верховенства права и осуществления стремлений украинского народа", - сказано в сообщении.

The G7 Ambassadors met with Head of Office of the President of Ukraine Andriy Yermak and had a productive discussion about how they can continue to support Ukraine’s efforts to bolster its economy, strengthen the rule of law, and fulfill the aspirations of the Ukrainian people. pic.twitter.com/TsecqerLzr — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 14, 2020

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил главу офиса президента Андрея Богдана, назначив на его место Андрея Ермака.

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Следует отметить, что в свое время назначение Андрея Богдана (личного адвоката Коломойского и госслужащего при президентстве Януковича) на должность председателя Офиса президента вызвало вопросы у международных партнеров Украины.

Эксперты сообщали, что в США и ЕС неоднократно предупреждали Владимира Зеленского, что выбор Богдана вредит его репутации.