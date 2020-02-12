Єрмак продовжить вести переговори з РФ та в Нормандії, попри призначення головою ОПУ

Новопризначений голова Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак має намір продовжити міжнародні переговори, які були за ним закріплені у час, коли він обіймав посаду помічника президента.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Єрмак наголосив, що має намір зберегти попередні напрямки своєї роботи.

"Я не залишу ті напрямки, якими я опікувався останній час. Одним із пріоритетів для президента, для ОПУ буде припинення війни на Донбасі в інтересах України", - заявив він, додавши, що одним з тих напрямків, які він надалі вестиме, лишаться і переговори з РФ.

"Зовнішньополітичні напрямки безумовно залишаться в зоні моєї уваги", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив главу офісу президента Андрія Богдана, призначивши на його місце Андрія Єрмака.

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