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Єрмак продовжить вести переговори з РФ та в Нормандії, попри призначення головою ОПУ

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Єрмак продовжить вести переговори з РФ та в Нормандії, попри призначення головою ОПУ

Середа, 12 лютого 2020, 10:47

Новопризначений голова Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак має намір продовжити міжнародні переговори, які були за ним закріплені у час, коли він обіймав посаду помічника президента.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Єрмак наголосив, що має намір зберегти попередні напрямки своєї роботи.

"Я не залишу ті напрямки, якими я опікувався останній час. Одним із пріоритетів для президента, для ОПУ буде припинення війни на Донбасі в інтересах України", - заявив він, додавши, що одним з тих напрямків, які він надалі вестиме, лишаться і переговори з РФ.

"Зовнішньополітичні напрямки безумовно залишаться в зоні моєї уваги", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив главу офісу президента Андрія Богдана, призначивши на його місце Андрія Єрмака.

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