Пропозиції Литви допомагають Лукашенку у переговорах з Путіним - президент

Пропозиції Литви надати Білорусі альтернативу щодо шляхів постачання енергоресурсів, допомагають президенту Александру Лукашенку вести переговори з Росією.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Напевно, ви не зможете заперечувати те, що наше бажання діалогу, який ми реально почали, і наше бажання допомогти Білорусі зберегти суверенітет, надаючи енергетичні альтернативи, дозволяє панові Лукашенку говорити як рівноцінному партнеру з Путіним. Якби було інакше, то він, не маючи альтернативи, не дуже міг би чогось вимагати", - сказав Науседа, маючи на увазі важкі переговори Білорусі про умови постачання російської нафти і природного газу.

"У певному сенсі ми створюємо умови, щоб переговори цих двох, на перший погляд, нерівноцінних держав, могли виглядати як переговори щонайменше схожих держав, як переговори на рівних", - додав він.

Він підкреслив, що конкурентоспроможність Білорусі на цей час "гарантована штучно заниженими цінами на енергоресурси".

"Само собою зрозуміло. Знаючи це і дуже добре розуміючи ситуацію, Росія користується цим як інструментом шантажу", - сказав Науседа.

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Розвідка Литви в оприлюдненому цього місяця звіті констатувала, що переговори Росії з Білоруссю про енергетичну співпрацю та поглиблення інтеграції переходять в політичний тиск.

Розвідка підкреслює, що Росія прагне збільшити свій вплив в Білорусі, користуючись як головним важелем "слабкою , недиверсифікованою, залежною від одержуваних на пільгових умовах з Росії енергоресурсів економікою Білорусі".

Як пише БелТА, Лукашенко 14 лютого заявив, що Білорусь розглядає можливість закупівлі нафти через балтійські порти за сприяння США.

"Я прибалтам пропоную: ми можемо купити нафту на Балтиці, закачати через Литву або Латвію (як домовимося), переробимо і забезпечимо весь прибалтійський регіон", - сказав Лукашенко, зазначивши, що за такою схемою планується забезпечувати потреби новополоцького НПЗ "Нафтан".

Аналогічним чином, продовжив глава держави, зможе працювати і завод в Мозирі: нафта до нього надійде через Чорне море, а підприємство потім забезпечить своєю продукцією всю Україну і частково Європу.

Лукашенко також заявив, що у Росії натякають на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії.