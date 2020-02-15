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Держсекретар США розповів про зустріч з пораненими українськими військовими

Субота, 15 лютого 2020, 11:23

Державний секретар США Майк Помпео розповів учасникам Мюнхенської безпекової конференції про те, як відвідував поранених військових у Києві.

До цієї теми Помпео перейшов у своєму виступі в Мюнхені, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Держсекретар пригадав про спілкування з одним із військових, які перебувають на лікуванні у травматологічному відділенні Київського військового госпіталю.

"Там був молодий воїн, з серйозними пораненнями, через які він відчував серйозний біль.

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Ми коротко поговорили через перекладача, і він розповів, що має ранг капітана – я кілька десятиріч тому також був капітаном (армії США)", - розповів Помпео.

За словами держсекретаря, цей військовий зробив йому несподіваний подарунок.

"Він став на костилі, пройшов через кімнату до вішака зі своїм одягом та передав мені нашивку з символікою свого підрозділ та попросив зберігати її", - сказав він.

 
Помпео відвідує поранених військових у київському госпіталі
Генштаб ЗСУ

За словами держсекретаря, ставлення цього військового до своєї держави та до військової символіки переконали його у тому, що українські військові ведуть боротьбу за суверенітет України.

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США Мюнхенська конференція
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