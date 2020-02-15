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Госсекретарь США рассказал о встрече с ранеными украинскими военными

Суббота, 15 февраля 2020, 11:23

Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал участникам Мюнхенской конференции по безопасности о том, как посещал раненых военных в Киеве.

К этой теме Помпео перешел в своем выступлении в Мюнхене, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Госсекретарь вспомнил об общении с одним из военных, находящихся на лечении в травматологическом отделении Киевского военного госпиталя.

"Там был молодой воин, с серьезными ранениями, через которые он испытывал серьезную боль.

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Мы коротко поговорили через переводчика, и он рассказал, что у него ранг капитана - я несколько десятилетий назад также был капитаном (армии США)", - рассказал Помпео.

По словам госсекретаря, этот военный сделал ему неожиданный подарок.

"Он стал на костыли, прошел через комнату к вешалке со своей одеждой и передал мне нашивку с символикой своего подразделения и попросил хранить ее", - сказал он.

 
Помпео посещает раненых военных в киевском госпитале
Генштаб ВСУ

По словам госсекретаря, отношение этого военного к своему государству и к военной символики убедили его в том, что украинские военные ведут борьбу за суверенитет Украины.

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США Мюнхенская конференция
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