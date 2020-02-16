Шторм "Денніс" у Британії: повені наступають, є перші жертви

Двоє людей потонули у Північному морі і хаос виник по всій Великій Британії в результаті шторму "Денніс", що другий день вирує у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Сильні дощі та вітер пройшли в суботу значними частинами Британії. ЗМІ публікують фото із підтопленими дорогами та залізничними шляхами, деякі будівлі теж опинились під водою.

На східному узбережжі в Північному морі знайшли тіла двох чоловіків, які потонули під час буревію.

У Південному Уельсі оголошено червоне попередження, яке означає, що повені та опади можуть становити небезпеку для життя. Зокрема, у місті Понтіпул з берегів вийшла річка Тафф.

Протягом 24 годин у Південному Уельсі випало 105 мм дощу, в той час як в регіоні зафіксована штормові пориви вітру до 91 милі за годину.

В Англії серйозні попередження про повені оголошені у місті Вустер, де вода в річці Теме продовжує підійматись. Cотні інших попереджень у зв’язку з негодою поширені по всій країні.

У суботу армію скерували до Західного Йоркширу, щоб допомогти людям підготуватись до шторму.

Залізничне сполучення в Південному Уельсі призупинено, лінії в Ноттінгемширі та Дербіширі також були закриті через затоплення. Деякі рейси EasyJet скасовані через негоду.

Синоптики попередили, що шторм "Денніс" буде продовжувати вирувати у частинах країни в неділю.