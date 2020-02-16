Шторм "Деннис" в Британии: наводнения наступают, есть первые жертвы

Два человека утонули в Северном море и хаос возник по всей Великобритании в результате шторма "Деннис", который второй день бушует в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Сильные дожди и ветер прошли в субботу значительными частями Великобритании. СМИ публикуют фото с подтопленными дорогами и железнодорожными путями, некоторые здания тоже оказались под водой.

На восточном побережье в Северном море нашли тела двух мужчин, утонувших во время урагана.

В Южном Уэльсе объявлено красное предупреждение, которое означает, что наводнения и осадки могут представлять опасность для жизни. В частности, в городе Понтипул из берегов вышла река Тафф.

В течение 24 часов в Южном Уэльсе выпало 105 мм дождя, в то время как в регионе зафиксированы штормовые порывы ветра до 91 миль в час.

В Англии серьезные предупреждения о наводнениях объявлены в городе Вустер, где вода в реке Теме продолжает подниматься. Сотню других предупреждений в связи с непогодой распространено по всей стране.

В субботу армию направили в Западный Йоркшир, чтобы помочь людям подготовиться к шторму.

Железнодорожное сообщение в Южном Уэльсе приостановлено, линии в Ноттингемшире и Дербишире также были закрыты из-за затопления. Некоторые рейсы EasyJet отменены из-за непогоды.

Синоптики предупредили, что шторм "Деннис" будет продолжать бушевать в частях страны в воскресенье.