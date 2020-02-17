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Гренландія планує експортувати талу воду з льодовиків

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Гренландія планує експортувати талу воду з льодовиків

Понеділок, 17 лютого 2020, 18:21

Уряд Гренландії має намір налагодити експорт талої води з льодовиків, зокрема, у регіони, які потерпають від засушливих погодних умов.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Tagesspiegel розповів міністр індустрії та енергетики Єсс Сване.

"Ми перевірили, наскільки чистою є наша вода, скільки її у нас є і скільки років ми можемо її використовувати в економічних цілях. Тепер ми говоримо світу: у нас є велика кількість чистої води, і ми пропонуємо використовувати цей ресурс", - сказав Сване.

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За його словами, сьогодні існує 9 невеликих проєктів, які отримали ліцензії на експорт води.

"Але ми хочемо розширюватися і ділитися нашою водою з рештою світу. Ми видали 16 ліцензій на видобуток води", - сказав міністр.

Сване підкреслив, що глобальне потепління з одного боку сприяє таненню льоду, але з іншого – є причиною збільшення світового дефіциту води.

"Велика кількість талої води була в Гренландії протягом тисячоліть. Тепер ми бачимо, що можемо перетворити її в товарний продукт, якого немає в інших місцях. Це вода, яка в іншому разі все одно нами б не використовувалась", - додав міністр.

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