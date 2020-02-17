На гірськолижні курорти у Франції сніг привозять вертольотами через теплу погоду

Французький гірськолижний курорт використав вертольоти для доставки снігу після того, як через теплу погоду його майже не залишилося на схилах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Курорт Luchon-Superbagnères в Піренеях організував доставку близько 50 тонн снігу на свої схили. Знятий з більш високих гір сніг був скинутий на схили для лижників-початківців і дітей.

Un hélicoptère pour enneiger une piste de la station Luchon Superbagnères. Sur fond de montagne dénudée. En plein hiver.



Je trouve cette vidéo très triste.



Source : https://t.co/9j6TOHw8TQ pic.twitter.com/HqbQtteI9v — Hugo Clément (@hugoclement) February 15, 2020

Цього тижня температура в Піренеях піднялася вище +10 градусів за Цельсієм, в результаті чого на лижних схилах немає снігу.

Більш м'яка погода і відсутність снігу взимку - це тенденції, які метеорологи пов'язують зі зміною клімату.

Щоб не закривати курорт, місцева рада організувала доставку снігу вартістю понад 5000 євро.

"Ми не збираємося покривати снігом всю лижну станцію, але без неї нам довелося б закривати більшу частину лижної області, і саме у дні канікул у нас найбільше активності для початківців і лижних шкіл", - сказав глава місцевої ради Ерве Пуна.

Шкільні канікули в лютому і березні, як правило, є найбільш завантаженою порою року для гірськолижних курортів у Франції.

Майбутнє багатьох інших гірськолижних курортів у Піренейських горах невизначене, оскільки низький рівень снігопадів призводить до меншої кількості відвідувачів.

Цього місяця гірськолижний курорт Ле Муртіс був змушений тимчасово закрити свої гірськолижні траси в середині сезону, що вплинуло на місцеву економіку.