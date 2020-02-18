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Глава МЗС Латвії засудив військову ескалацію поблизу Золотого

Вівторок, 18 лютого 2020, 13:14

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич назвав наступ бойовиків на Донбасі явним порушенням мінських угод.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Військова ескалація з боку підтримуваних Росією сил поблизу  Золотого на Донбасі абсолютно неприйнятна і є явним порушенням Мінських угод і положень про припинення вогню" - написав Ринкевич.

У вівторок зранку збройні формування РФ атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного – Україна зазнала втрат.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надана медична допомога.

Представництво України в ЄС поінформувало Євросоюз про новий напад РФ на Донбасі, закликавши партнерів до рішучої реакції.

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