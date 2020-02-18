Глава МЗС Латвії засудив військову ескалацію поблизу Золотого

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич назвав наступ бойовиків на Донбасі явним порушенням мінських угод.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Військова ескалація з боку підтримуваних Росією сил поблизу Золотого на Донбасі абсолютно неприйнятна і є явним порушенням Мінських угод і положень про припинення вогню" - написав Ринкевич.

Military escalation by Russian-backed forces near #Zolote in #Donbas #Ukraine is completely unacceptable and is in clear violation of Minsk agreement and ceasefire provisions @MFA_Ukraine @VPrystaiko — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2020

У вівторок зранку збройні формування РФ атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного – Україна зазнала втрат.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надана медична допомога.

Представництво України в ЄС поінформувало Євросоюз про новий напад РФ на Донбасі, закликавши партнерів до рішучої реакції.