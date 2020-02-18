ЄС: Британія не зможе отримати таку ж торгівельну угоду, як Канада

Велика Британія не зможе отримати таку саму торговельну угоду з Європейським союзом, як Канада.

Про це заявив головний переговірник ЄС Мішель Барньє, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

За словами Барньє, ЄС готовий запропонувати Британії "амбітне партнерство" після Brexit, але "особлива близькість" означає, що це буде інша угода.

"Торгова угода включатиме, зокрема, риболовлю та рівні умови, із країною, яка має дуже особливу близькість - унікальну територіальну та економічну близькість - тому її не можна порівняти з Канадою, Південною Кореєю чи Японією", - сказав Барньє.

Він заявив, що ЄС залишається "готовим працювати дуже швидко з Британією" на основі угоди, досягнутою з Борисом Джонсоном перед Brexit: "Ми залишаємось готовими запропонувати це партнерство, якщо Британія цього захоче".

Коментар ЄС з’явився після того, британський переговірник Девід Фрост виступив з промовою в Брюсселі, закликаючи до "відносин за схемою вільної торгівлі з Канадою". Сторони мають розпочати переговори наступного місяця.