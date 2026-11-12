Єврокомісія розгляне ініціативу щодо призупинення угоди про асоціацію ЄС з Ізраїлем

Європейська комісія розгляне європейську громадянську ініціативу, автори якої закликають повністю призупинити дію Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Ізраїлем через порушення прав людини.

Про це повідомила Європейська комісія у четвер, 12 листопада, пише "Європейська правда".

Як зазначається, ініціатива під назвою "Вимагаємо повного призупинення дії Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем у зв’язку з порушеннями прав людини з боку Ізраїлю" зібрала 1 117 104 підтверджені підписи громадян Європейського Союзу.

Крім того, вона подолала необхідний поріг підтримки у 12 державах-членах.

Цю ініціативу зареєстрували в листопаді 2025 року й вона стала 15-ю європейською громадянською ініціативою, яка виконала всі вимоги для офіційного розгляду Єврокомісією.

Її організатори закликають Єврокомісію подати до Ради ЄС пропозицію про повне призупинення дії угоди з Ізраїлем.

Відповідно до правил ЄС, після отримання дійсної громадянської ініціативи з щонайменше мільйоном підтверджених підписів Єврокомісія зобов’язана розглянути її та надати офіційну відповідь протягом шести місяців.

Очікується, що найближчими тижнями представники Єврокомісії зустрінуться з організаторами ініціативи, щоб обговорити її пропозиції. Після цього Європейський парламент проведе публічні слухання.

Офіційну відповідь із зазначенням можливих подальших заходів та їх обґрунтуванням Єврокомісія має надати до 12 травня 2027 року.

У квітні Іспанія, Ірландія та Словенія звернулися до ЄС із проханням розглянути можливість призупинення Угоди про асоціацію з Ізраїлем через війну на Близькому Сході.

Водночас більшість країн ЄС висловилися проти цього.