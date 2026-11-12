Сейм Литви посилив контроль за велосипедистами та користувачами електросамокатів

Сейм Литви у четвер схвалив поправки до Закону про безпеку дорожнього руху, які передбачають посилення контролю за велосипедистами та користувачами електросамокатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено в ухвалених поправках, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості порушень у містах співробітники муніципальних служб громадського порядку з березня наступного року зможуть контролювати рух велосипедів та електричних засобів мікромобільності.

Після набрання чинності поправками уповноважені співробітники адміністрацій органів місцевого самоврядування у формі, які виконують функції щодо забезпечення громадського порядку, контролюватимуть, чи дотримуються водії велосипедів, моторизованих велосипедів, електричних засобів мікромобільності, мопедів та мотоциклів правил дорожнього руху, встановлених правовими актами.

Вони також зможуть зупиняти ці транспортні засоби, проводити необхідні перевірки та складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Автор поправок, голова Сейму Юозас Олекас, сподівається, що нові правила допоможуть забезпечити безпеку всіх учасників дорожнього руху, оскільки зараз пішоходи, особливо діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю, не почуваються в безпеці у громадських місцях.

За його словами, у міру зростання популярності електросамокатів та велосипедів у містах збільшується й кількість порушень.

Серед них – небезпечне маневрування, їзда по тротуарах та пішохідних доріжках із перевищенням допустимої швидкості, що створює загрозу для пішоходів.

Наразі нагляд за дорожнім рухом та притягнення цих учасників руху до адміністративної відповідальності здебільшого здійснює лише поліція, можливості якої обмежені.

Тому, як зазначає Олекас, значна частина порушень залишається незафіксованою, а порушники – безкарними.

Нові положення Закону про безпеку дорожнього руху набудуть чинності 1 березня 2027 року.

Повідомлялося, що в Німеччині різко зросла кількість ДТП за участю електросамокатів, що призвели до травм або смерті: у 2025 році поліція зареєструвала близько 16 500 таких випадків.

У липні німецький Бундестаг проголосував за впровадження суворіших правил для компаній, що займаються прокатом електросамокатів.

11 серпня писали, що у Парижі посилюють правила руху для користувачів таких транспортних засобів, як електричні самокати, сегвеї та електричні скейтборди, оскільки кількість аварій за участю таких пристроїв у французькій столиці продовжує зростати.