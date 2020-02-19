В армії Британії вперше в історії жінка стала парашутистом-десантником

Вперше в історії збройних сил Великої Британії жінка пройшла виснажливий курс парашутно-десантного полку і отримала бордовий берет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

28-річна капітан Розі Уайлд завершила 21-тижневий курс, який закінчується вісьмома складними випробуваннями, включаючи жорстокий кулачний бій.

Congrats to Capt Rosie Wild of 7RHA. She’s the first woman to pass the gruelling P Company course. Here she is getting her beret after proving she’s nails pic.twitter.com/Zu9O5blOwF — Jonathan Beale (@bealejonathan) February 18, 2020

Вона успішно завершила складний тиждень випробувань, в тому числі 60 секунд "контрольованої фізичної агресії" проти суперника чоловічої статі такого ж зросту і ваги. Під час цього випробування новобранці завдають один одному удари, не захищаючи себе, щоб перевірити мужність і бойовий дух.

В рамках підготовки також необхідно подолати в повній бойовій викладці і з рюкзаком вагою 16 кг 3,2-кілометровий марш менш ніж за 18 хвилин, 16-кілометровий марш не більше ніж за 1 годину 50 хвилин, і марш більше 32 км менше ніж за 4,5 години.

Тепер Уайлд буде служити в силах підтримки 16-ї повітряно-десантної бригади.

Нагадаємо, у 2018 році у Британії жінкам дозволили долучатися до лав будь-яких родів військ. Обмеження на службу жінок у військах ближнього бою в Британії зняли у 2016 році.