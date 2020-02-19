Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Мери 9 французьких міст "заборонили" жителям хворіти, бо бракує лікарів

Парламент Естонії засудив російську інтерпретацію Другої світової

США засудили нову агресію РФ та підтримали Зеленського

Україна запроваджує безвіз зі ще однією карибською країною






В армії Британії вперше в історії жінка стала парашутистом-десантником

Середа, 19 лютого 2020, 16:48

Вперше в історії збройних сил Великої Британії жінка пройшла виснажливий курс парашутно-десантного полку і отримала бордовий берет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

28-річна капітан Розі Уайлд завершила 21-тижневий курс, який закінчується вісьмома складними випробуваннями, включаючи жорстокий кулачний бій.

Вона успішно завершила складний тиждень випробувань, в тому числі 60 секунд "контрольованої фізичної агресії" проти суперника чоловічої статі такого ж зросту і ваги. Під час цього випробування новобранці завдають один одному удари, не захищаючи себе, щоб перевірити мужність і бойовий дух.

В рамках підготовки також необхідно подолати в повній бойовій викладці і з рюкзаком вагою 16 кг 3,2-кілометровий марш менш ніж за 18 хвилин, 16-кілометровий марш не більше ніж за 1 годину 50 хвилин, і марш більше 32 км менше ніж за 4,5 години.

Тепер Уайлд буде служити в силах підтримки 16-ї повітряно-десантної бригади.

Нагадаємо, у 2018 році у Британії жінкам дозволили долучатися до лав будь-яких родів військ. Обмеження на службу жінок у військах ближнього бою в Британії зняли у 2016 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua