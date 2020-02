В армії Британії вперше в історії жінка стала парашутистом-десантником

Вперше в історії збройних сил Великої Британії жінка пройшла виснажливий курс парашутно-десантного полку і отримала бордовий берет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

28-річна капітан Розі Уайлд завершила 21-тижневий курс, який закінчується вісьмома складними випробуваннями, включаючи жорстокий кулачний бій.

Congrats to Capt Rosie Wild of 7RHA. She’s the first woman to pass the gruelling P Company course. Here she is getting her beret after proving she’s nails pic.twitter.com/Zu9O5blOwF