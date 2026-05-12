Гренландія підтверджує перемовини зі США про збільшення американської присутності

Прем’єр-міністр Гренландії, що має автономний статус у складі Данії, підтвердив перемовини зі США стосовно збільшення американської військової присутності на острові.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Прем’єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підтвердив, що питання збільшення американської військової присутності на острові є складовою триваючих перемовин із Вашингтоном.

"Від початку одне з питань, яке піднімалося – що їм здається, що ми робимо недостатньо у питаннях національної безпеки та моніторингу у нашому регіоні. Тож питання безпеки та більшої військової присутності на Гренландії є складовою дискусій", – сказав він у спілкуванні з журналістами у Копенгагені.

Йдеться про діалог, розпочатий Данією та Гренландією зі США у спробах знайти взаємно прийнятні рішення – після наполегливих заяв президента США Дональда Трампа про бажання анексувати острів.

Нільсен зазначив, що ця ідея Трампа поки не зникла, але він позитивно налаштований щодо можливості знайти компромісну домовленість. Він нагадав, що існуюча угода між країнами дозволяє Штатам створити більшу кількість військових баз.

Також посадовець сказав, що переговори зі США гальмуються через політичну ситуацію в Данії, де ще не сформували новий уряд після виборів.

Перед цим BBC повідомили, що американська сторона у межах цих перемовин просигналізувала, що Штати хотіли би створити ще три бази на півдні Гренландії. За словами одного з джерел, Вашингтон при цьому добивається проголошення територій цих баз "суверенною територією США".

На цей час Штати мають одну діючу базу на північному заході острова, тоді як одразу після Другої світової війни їх було 17, а кількість присутніх військових вимірювалася тисячами.

Припускають, що два з трьох місць, де американці хочуть поновити присутність – колишні бази у Нарссарссуаку та Кангерлуссуаку, де лишилися злітно-посадкові смуги та портова інфраструктура.

Представник адміністрації аеропорту у Нарссарссуаку підтвердив агентству, що нещодавно дипломат США з посольства у Копенгагені з’являвся там, щоб подивитися на стан цієї інфраструктури.

Раніше повідомляли, що наступного тижня на Гренландію збирається спецпосланець Трампа Джефф Лендрі.