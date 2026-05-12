Депутат із партії Мерца переконує, що виведення військ США не має турбувати

Депутат від партії німецького канцлера Фрідріха Мерца Родеріх Кізеветтер заявив у вівторок, що не переймається планами США щодо виведення військ зі своєї країни.

Його заяву наводить видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Кізеветтер припустив, що ці війська можуть бути передислоковані до Польщі чи Румунії.

"Ми зовсім не переймаємося долею 5 000 військових, оскільки їх не виводитимуть", – заявив Кізеветтер під час саміту Politico з питань безпеки.

"Вони будуть розміщені як знак стримування та рішучості набагато далі на схід у Європі. Чи то Польща, чи то Румунія, це не є предметом занепокоєння, це питання сили, щоб перекинути війська – високоосвічених, дуже добре навчених солдатів, на східний фланг", – додав він.

Посадовці Пентагону були шоковані наприкінці квітня, коли президент Дональд Трамп оголосив у соціальних мережах, що планує вивести війська з Німеччини через кілька днів після того, як Мерц заявив, що Іран принижує США.

Пентагон підтвердив, що США виведуть свої війська, а Трамп пізніше сказав журналістам, що може передислокувати війська з Німеччини до Польщі.

Польща, Естонія, Литва, Латвія та Румунія зараз змагаються за право прийняти ці війська.

Повідомлялося, що Польща має кілька пропозицій, аби розмістити додаткові війська США.

