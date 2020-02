В британской армии впервые в истории женщина стала парашютистом-десантником

Впервые в истории вооруженных сил Великобритании женщина прошла курс парашютно-десантного полка и получила бордовый берет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

28-летний капитан Рози Уайльд завершила 21-недельный курс, который заканчивается восемью сложными испытаниями, включая жестокий кулачный бой.

Congrats to Capt Rosie Wild of 7RHA. She’s the first woman to pass the gruelling P Company course. Here she is getting her beret after proving she’s nails pic.twitter.com/Zu9O5blOwF