МЗС: немає свідчень про приналежність знайденого у Греції дрона українським операторам

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив про відсутність свідчень того, нібито виявлений минулого тижня біля берегів Греції безпілотний катер пов’язаний з українськими операторами.

Про це Тихий заявив у коментарі журналістам, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника, в української сторони станом на зараз немає жодної інформації про знайдений у Греції дрон.

"Немає жодних свідчень про його приналежність до українських операторів морських дронів", – наголосив Тихий.

Він додав, що Україна відкрита до співпраці з грецькою стороною для зʼясування обставин інциденту, якщо з їхнього боку будуть відповідні запити.

Повідомляли, що влада Греції активізувала розслідування того, як дрон із вибухівкою опинився у водах біля західного узбережжя країни.

В оборонно-технологічній компанії українського походження Uforce у коментарі "УП" уточнили, що мова не йде про дрон Magura, про що писали раніше ЗМІ.

ЗМІ повідомляли, нібито у водах на південь від острова Лефкада в Іонічному морі виявили український дрон Magura V3.