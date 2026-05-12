Трамп заявив, що бачить "наближення" завершення російсько-української війни

Президент США Дональд Трамп вважає, що завершення російсько-української війни "вже наближається".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з репортерами перед вильотом до Китаю.

"Кінець війни в Україні – думаю, це вже дуже близько", заявив він.

"Вірте чи ні, але я думаю, що це наближається. І ми досягнемо цього врегулювання між Росією і Україною", – сказав Трамп, вкотре повторивши, що він "закінчив вісім воєн".

Також його спитали, чи є "порозуміння" між ним і правителем РФ стосовно того, що Росія має у межах мирної домовленості отримати увесь Донбас. Трамп відповів коротким "ні".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що очільник Кремля починає серйозно задумуватися над тим, скільки ще зможе вести свою загарбницьку війну проти України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що базовою умовою України для потенційної мирної угоди з РФ є те, що Київ не йде на жодні поступки у питаннях територіальної цілісності й суверенітету.