Топ-генерал Польщі обговорив з генералом США збільшення їхньої присутності в країні

Начальник Генштабу польської армії обговорив з головнокомандувачем Збройних сил США в Європі можливість збільшення американської військової присутності у Польщі – на тлі погроз Вашингтона вивести тисячі військових з Німеччини.

Начальник Генштабу польської армії, генерал Вєслав Кукула під час візиту до Вільнюса зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил США в Європі Алексусом Гринкевичем.

Зустріч відбулася на полях конференції військових топпосадовців країн Північної Європи.

У Генштабі ЗС Польщі зазначили, що у центрі обговорень була роль країни у новій безпековій архітектурі НАТО.

Однією з ключових тем була можливість збільшення присутності американських військових на території Польщі, що посилило би "східний фланг" Альянсу.

Перед цим у Міноборони Польщі зазначили, що мають для американців кілька пропозицій щодо місць дислокації.

Нагадаємо, на початку травня у Пентагоні заявили, що США виведуть 5 000 військовослужбовців із Німеччини.

