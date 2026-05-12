Трамп впевнений, що дотисне Іран до бажаної угоди: "їхньої армії більше немає"

Новини — Вівторок, 12 травня 2026, 21:38 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп вчергове висловив впевненість у тому, що зможе забезпечити домовленість з Іраном на бажаних умовах "у мирний чи інший спосіб". 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з репортерами перед вильотом до Китаю. 

Трамп заявив, що переконаний у тому, що Штати за підсумками перемовин з Іраном зможуть забезпечити "хорошу угоду". 

"Їхньої армії більше немає, вона стерта… Ми це закінчимо чи у мирний, чи в інший спосіб. Їхнього флоту вже немає, повітряних сил немає, усіх складових їхньої воєнної машини немає", – заявив він. 

Раніше неофіційно повідомляли, що Трамп незадоволений ходом переговорів з Іраном і серйозно розглядає можливість відновлення широкомасштабних бойових дій.  

За останніми оцінками Пентагону, війна США проти Ірану коштувала Америці вже 29 мільярдів доларів – ця оцінка виявилася вищою за цифру в 25 мільярдів, яку два тижні тому надали Конгресу.

