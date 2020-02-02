Британія очікує, що ЄС запропонує торговельну угоду, таку, як з Канадою

Британія очікує, що ЄС "виконає свої зобов'язання" запропонувати Лондону угоду про вільну торгівлю на кшталт такої, яку має Канада.

Про це в неділю заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рааб повторив, що жодна угода не потребуватиме "великого узгодження" з правилами блоку.

"Ми повертаємо контроль над нашими законами, тому ми не будемо мати великого узгодження з ЄС, узгодження законодавства з їхніми правилами", - сказав міністр.

"Але ми хочемо співпрацювати, і ми очікуємо, що ЄС буде виконувати свої зобов'язання щодо угоди про вільну торгівлю на кшталт такої, яку має Канада", - додав він.

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На запитання, чи повинен бізнес підготуватися до нових перевірок товарів на кордоні, Рааб відповів: "Угода, яку ми уклали з ЄС, полягає у тому, щоб уникнути всього цього, і я впевнений, що вони захочуть відповідати зобов'язанням".

В суботу урядове джерело заявило, що якщо ЄС не запропонує торговельну таку угоду, як з Канадою, Лондон замість цього буде домагатися вільнішої торговельної угоди, подібно до зв'язків блоку з Австралією.

"Є лише два ймовірні результати переговорів - угода про вільну торгівлю, як з Канадою, або вільніша домовленість, як Австралія, - і ми раді дотримуватися обох", - сказало джерело.

Після того, як Британія офіційно вийшла з ЄС у п’ятницю, очікується, що обидві сторони в березні почнуть вести переговори про майбутню торговельну угоду. Прем'єр-міністр Борис Джонсон зробить заяву про це в понеділок.

За даними The Telegraph, Джонсон готується запровадити повний митний та прикордонний контроль для всіх товарів ЄС, що надходитимуть до Британії з наступного року, на випадок провалу торгових переговорів з Брюсселем.