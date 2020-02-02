Британия ожидает, что ЕС предложит торговое соглашение такое, как с Канадой

Великобритания ожидает, что ЕС "выполнит свои обязательства" предложить Лондону соглашение о свободной торговле вроде того, которое есть у Канады.

Об этом в воскресенье заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рааб повторил, что любая сделка не потребует "большого согласования" с правилами блока.

"Мы возвращаем контроль над нашими законами, поэтому не будет большого согласования с ЕС, согласования законодательства с их правилами", - сказал министр.

"Но мы хотим сотрудничать, и мы ожидаем, что ЕС будет выполнять свои обязательства по соглашению о свободной торговле вроде того, которое есть у Канады", - добавил он.

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На вопрос, должен ли бизнес подготовиться к новым проверкам товаров на границе, Рааб ответил: "Соглашение, которое мы заключили с ЕС, заключается в том, чтобы избежать всего этого, и я уверен, что они захотят отвечать обязательствам".

В субботу правительственный источник заявил, что если ЕС не предложит торговое такое соглашение, как с Канадой, Лондон вместо этого будет добиваться более свободной торговой сделки, подобно связям блока с Австралией.

"Есть только два вероятных результата переговоров - соглашение о свободной торговле, как с Канадой, или более свободная договоренность, как с Австралией, - и мы рады соблюдать их в обоих случаях", - сказал источник.

После того, как Великобритания официально вышла из ЕС в пятницу, ожидается, что обе стороны в марте начнут вести переговоры о будущем торговом соглашении. Премьер-министр Борис Джонсон сделает заявление об этом в понедельник.

По данным The Telegraph, Джонсон готовится ввести полный таможенный и пограничный контроль для всех товаров ЕС, поступающих в Британию со следующего года, в случае провала торговых переговоров с Брюсселем.