Україна направить ЄС пропозиції щодо участі в Європейській зеленій угоді - Кулеба

Україна невдовзі офіційно направить ЄС пропозиції щодо своєї участі в реалізації Європейської зеленої угоди, що передбачає перехід європейського континенту до кліматично-нейтральної економіки до 2050 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті уряду.

"Ми завершуємо підготовку документа, листа з конкретними пропозиціями, як Україна може стати невід’ємною частиною Європейської зеленої угоди. Я надішлю його віцепрезиденту Європейської комісії Франсу Тіммермансу, який в ЄС очолює процес розробки Угоди", - сказав віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Він уточнив, що у документі будуть перелічені конкретні напрями, за якими українські компанії та технології можуть допомогти реалізувати Європейську зелену угоду. Він розраховує на врахування цих пропозицій у стратегічній рамці взаємодії ЄС із країнами-партнерами в рамках Угоди. Єврокомісія планує оприлюднити відповідний документ вже на початку березня 2020 року.

"Тема Європейської зеленої угоди буде пріоритетом нашого уряду, так само як вона є пріоритетом Європейської комісії. Ми з вами починаємо справу історичної ваги, і мусимо ставитися до неї дуже ретельно і серйозно", - наголосив він.

Кулеба нагадав, що протягом 2020 року ЄС розробить і розпочне застосування ряду ініціатив, які прямо або опосередковано вплинуть на розвиток економіки та промисловості України. Вони стосуватимуться фінансів, економіки, ринку праці, технологій тощо.

Розробка і впровадження Європейської зеленої угоди (European Green Deal) - один з ключових пріоритетів діяльності Єврокомісії на 2019-2024 роки. Під час презентації нового складу Єврокомісії її президентка Урсула фон дер Ляєн підтвердила мету перетворення ЄС на перший у світі кліматично нейтральний регіон до 2050 року. Для досягнення цієї мети у перші 100 днів роботи нового складу Єврокомісії розробляється проект Європейської зеленої угоди та супутніх документів.