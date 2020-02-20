Украина направит ЕС предложения об участии в Европейскоий зеленом соглашении - Кулеба

Украина вскоре официально направит ЕС предложения об участии в реализации Европейского зеленого соглашения, предусматривающего переход европейского континента к климатически нейтральной экономике до 2050 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

"Мы завершаем подготовку документа, письмо с конкретными предложениями, как Украина может стать неотъемлемой частью Европейского зеленого соглашения. Я пришлю его вице-президенту Еврокомиссии Франсу Тиммермансу, который в ЕС возглавляет процесс разработки Соглашения", - сказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он уточнил, что в документе будут перечислены конкретные направления, по которым украинские компании и технологии могут помочь реализовать Европейское зеленое соглашение. Он рассчитывает на учет этих предложений в стратегической рамке взаимодействия ЕС со странами-партнерами в рамках Соглашения. Еврокомиссия планирует обнародовать соответствующий документ уже в начале марта 2020 года.

"Тема Европейского зеленого соглашения будет приоритетом нашего правительства, так же как она является приоритетом Европейской комиссии. Мы с вами начинаем дело исторической важности, и должны относиться к ней очень тщательно и серьезно", - подчеркнул он.

Кулеба напомнил, что в 2020 году ЕС разработает и начнет применение ряда инициатив, которые прямо или косвенно повлияют на развитие экономики и промышленности Украины. Они будут касаться финансов, экономики, рынка труда, технологий.

Разработка и внедрение Европейского зеленого соглашения (European Green Deal) - один из ключевых приоритетов деятельности Еврокомиссии на 2019-2024 годы. Во время презентации нового состава Еврокомиссии ее президент Урсула фон дер Ляйен подтвердила цель превращение ЕС в первый в мире климатически нейтральный регион до 2050 года. Для достижения этой цели в первые 100 дней работы нового состава Еврокомиссии разрабатывается проект Европейского зеленого соглашения и сопутствующих документов.