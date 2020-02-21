Морський трибунал ООН частково підтримав Україну у позові проти РФ

Арбітражний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо часткової прийнятності скарги України проти РФ щодо низки порушень нею конвенції ООН.

Інформацію про винесення даного рішення, за даними "Європейської правди", сьогодні отримали сторони процесу – уряди України та Росії.

Суд підтвердив лише частину правової позиції, на якій наполягала Україна.

На даному етапі розгляду справи по суті не було. Арбітражний трибунал вирішував лише питання про те, чи має він повноваження розглядати дану справу. Росія наполягала, що українська скарга має бути відхилена в цілому.

Натомість Україна наполягала, що дії РФ в Чорному, Азовському морях та у Керченській протоці після окупації та спроби незаконної анексії Криму порушують Конвенцію ООН з морського права.

В МЗС уже заявили, що вважають успіхом дане проміжне рішення.

"Справа по морському праву рухається далі! Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів", - заявив, коментуючи дане рішення, міністр Вадим Пристайко.

Він нагадав, що у суперечці стосовно Керченської протоки головні претензії України стосувалися "незаконного будівництва Росією мосту через Керченську протоку та незаконної зупинки суден, які прямують в українські порти Маріуполя і Бердянська". Таким чином, у даних питаннях Україна може доводити порушення морського права росіянами.

Однак з повідомлення міністра випливає, що юрисдикція арбітражу за звинуваченнями щодо порушень у Чорному морі цим рішенням не підтверджена. За даними "Європейської правди", у Києва залишається можливість частково змінити це рішення, подавши до арбітражу додаткові докази, однак за деякими епізодами юрисдикція вже відхилена.

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Повне рішення наразі не оприлюднюється. У прес-службі Міжнародного трибуналу ООН з морського права (МТМП) – органу, в рамках якого створений окремий Арбітражний трибунал за скаргою України проти Росії – "Європейській правді" повідомили, що опублікують його після узгодження зі сторонами можливості публікації конфіденційних моментів рішення.

Зауважимо, що розгляд цього питання у арбітражі затягнувся. Україна представила свої аргументи в червні 2019 року і була впевнена, що рішення винесуть за 3-6 місяців, а на практиці це забрало 9 місяців.

Детальніше про вимоги України та про конкретні звинувачення на адресу РФ читайте в промові України щодо дій РФ навколо Криму та на Азові під час розгляду цього питання в Арбітражному трибуналі.