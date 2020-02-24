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Канарські острови накрила піщана буря, яку було видно з космосу

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Канарські острови накрила піщана буря, яку було видно з космосу

Понеділок, 24 лютого 2020, 09:08

Сильна піщана буря із Сахари обрушилася на іспанські Канарські острови, змусивши скасувати авіарейси та порушивши роботу наземного транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Іспанська оператор аеропорту Aena скасував всі рейси у неділю, пославшись на погану видимість.

Але в неділю ввечері в компанії заявили, що операції поновилися у всіх аеропортах, крім Південного Тенеріфе.

Національна метеорологічна служба Іспанії заявила, що вітер до 120 км/год буде тривати на Канарських островах до понеділка.

 

Піщана буря прийшла з пустелі Сахари, близько 500 км через Атлантичний океан. Вона була настільки величезна, що її було видно з космосу, і супутникові знімки показують, що вона охоплювала острова біля узбережжя північно-західної Африки.

 

Поромні перевезення і зусилля по боротьбі з лісовими пожежами на Гран-Канарія також були призупинені.

Пожежники борються за стримування пожеж на Гран-Канарії і Тенеріфе, де в останні дні температура піднялася вище +30 градусів.

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