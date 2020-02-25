Європарламент попросив працювати вдома співробітників, які їздили в регіони з коронавірусом

Європейський парламент повідомив працівникам про необхідність залишатися вдома, якщо вони подорожували до районів Італії, де зафіксовані численні випадки коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Генеральний директор з питань персоналу Крістіан Кнудсен попросив співробітників залишатися вдома в "самоізоляції", якщо протягом останніх 14 днів їздили до італійських регіонів Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья або Венето, а також до Китаю (материковий Китай, Гонконг або Макао), Сінгапуру або Південної Кореї.

"Якщо ви почуваєтеся добре, і у вас не було (потенційного) контакту з людиною, зараженою новим коронавірусом, COVID-19," співробітники не повинні приїжджати ні до Європарламенту, ані його медичної служби", - йдеться у листі

Натомість Генеральна дирекція попросила цих співробітників знайти можливість працювати з дому.

"Якщо ваша робота не дозволяє вам працювати на роботі, будь ласка, ви можете зв’язатися зі своїм керівником підрозділу по телефону або електронною поштою, щоб домовитись про можливі завдання, які можна виконувати з дому", - написав Кнудсен.

Персоналу також було доручено перевіряти свою температуру двічі на день. Якщо через два тижні не буде ніяких симптомів, вони повинні повернутися до роботи, "отримавши дозвіл від вашого лікаря".

Європейська комісія у понеділок прийняла інший підхід. Співробітників, які подорожували до Китаю, Гонконгу чи Макао, попросили працювати з дому. Комісія дала зрозуміти, що це не стосується інших країн - включаючи Італію.