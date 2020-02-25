Европарламент попросил работать из дому сотрудников, ездивших в регионы с коронавирусом

Европейский парламент сообщил сотрудникам о необходимости оставаться дома, если они путешествовали в районы Италии, где зафиксированы многочисленные случаи коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Генеральный директор по персоналу Кристиан Кнудсен попросил сотрудников оставаться дома в "самоизоляции", если в течение последних 14 дней ездили в итальянских регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья или Венето, а также в Китай (материковый Китай, Гонконг или Макао), Сингапур или Южную Корею.

"Если вы чувствуете себя хорошо, и у вас не было (потенциального) контакта с человеком, зараженным новым коронавируса, COVID-19" сотрудники не должны приезжать ни в Европарламент, ни в его медицинскую службыу", - говорится в письме

Генеральная дирекция попросила этих сотрудников найти возможность работать из дома.

"Если ваша работа не позволяет вам выполнять ее из дома, пожалуйста, вы можете связаться со своим руководителем подразделения по телефону или электронной почте, чтобы договориться о возможных задачах, которые можно выполнять из дома", - написал Кнудсен.

Персоналу также было поручено проверять свою температуру дважды в день. Если через две недели не будет никаких симптомов, они должны вернуться к работе, "получив разрешение от вашего врача".

Европейская комиссия в понедельник приняла другой подход. Сотрудников, которые путешествовали в Китай, Гонконг или Макао, попросили работать из дома. Комиссия дала понять, что это не касается других стран - включая Италию.