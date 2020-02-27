У Польщі напали на відомого блогера - "ворога Кадирова"

Чеченський блогер Тумсо Абдурахманов потрапив у лікарню після нападу зловмисника, який вдерся у його квартиру і вчинив напад за допомогою молотка. Чеченець мешкає в Польщі, де просить політичного притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Niezależna.pl.

Популярність блогера швидко зросла після того, як він почав публічно дебатувати з чеченськими чиновниками. Після однієї з цих суперечок зі спікером парламенту Чечні Магомедом Даудовим один із близьких соратників голови республіки Рамзана Кадирова пообіцяв "криваву помсту".

Напад стався в середу вдень. Зловмисник вдерся у квартиру блогера, коли той спав, і намагався вбити його молотом.

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Під час сутички з нападником Абдурахманову вдалося роззброїти передбачуваного нападника та викликати поліцію.

В мережі з'явився запис, який зробив сам блогер. На ньому чеченець розмовляє з людиною, яка лежить на підлозі в крові.

На запитання - хто його надіслав, чоловік, який назвав себе Русланом, відповідає, що його прислав Абдурахман з Грозного, а сам він вилетів з Москви. Блогер запитує, як той знайшов його адресу. "Вони дали мені", - каже нападник.

Як заявляє зловмисник, він не хотів вбивати блогера, а лише налякати його. Він також пояснює, як потрапив до квартири блогера: "Я постукав і сказав "поліція"".

У серпні минулого серпня в Берліні застрелили Зелімхана Хангошвілі, грузинського громадянина, який воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. У цьому вбивстві підозрюють російські спецслужби.