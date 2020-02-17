Вбивство чеченського командира у Берліні організувала ФСБ РФ - Bellingcat

Федеральна служба безпеки РФ спланувала і організувала вбивство громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі в Берліні минулого літа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні групи Bellingcat.

Посилаючись на метадані мобільного телефону і багатомісячне розслідування, проведене за участю журналістів німецького видання "Spiegel" і російського "The Insider", група опублікувала інформацію, в якій говориться, що ФСБ навчила і забезпечила підробленими документами підозрюваного у вбивстві "Вадима Соколова" (Вадим Красиков).

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Розслідувачі встановили, що підготовкою до вбивства керував глава благодійного фонду "Вимпел" для колишніх офіцерів спецназу ФСБ РФ Едуард Бендерський.

"Однак ми визначили, що істотна підтримка операції - як для навчання вбивці, так і для видачі підроблених документів, що засвідчують особу - була надана безпосередньо ФСБ і на основі так званого Центру спеціальних операцій ФСБ", - йдеться у звіті.

При цьому журналісти стверджують, що і ФСБ, і російська поліція знали про особу затриманого вбивці, але збрехали німецькій владі, заперечуючи, що "Вадим Соколов" не справжнє ім'я затриманого.

Також росіяни намагалися знищити всі публічні дані, що стосуються справжньої особистості вбивці, а також дані, пов'язані з його найближчими родичами.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Його вбили пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні 2019 року, коли він прямував у мечеть.

Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні двох замовних вбивствах.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства.

Росія у відповідь вирішила вислати двох німецьких дипломатів з Москви.

Зараз підозрюваний у вбивстві перебуває під вартою в Берліні.