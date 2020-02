Літаки Сирії та РФ атакували турецьких військових в Ідлібі: 33 загиблих

Щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаударів армії президента Сирії Башара Асада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві турецької влади, яку оприлюднило державне агентство Anadolu.

Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує з Ідлібом, в результаті повітряних ударів 39 військових були поранені, багато із них перебувають у важкому стані.

#Update: And another video of a large Turkish armoured vehicle convoy been under attack, by armoured piercing bullets disabling multiple vehicles near #Syria's #Idlib province. #Turkey pic.twitter.com/H39aTH6Pmz