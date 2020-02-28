Літаки Сирії та РФ атакували турецьких військових в Ідлібі: 33 загиблих

Щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаударів армії президента Сирії Башара Асада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві турецької влади, яку оприлюднило державне агентство Anadolu.

Рахмі Доган, губернатор турецької провінції Хатай, що межує з Ідлібом, в результаті повітряних ударів 39 військових були поранені, багато із них перебувають у важкому стані.

#Update: And another video of a large Turkish armoured vehicle convoy been under attack, by armoured piercing bullets disabling multiple vehicles near #Syria's #Idlib province. #Turkey pic.twitter.com/H39aTH6Pmz — Happening Now (@HappeningNow__) February 27, 2020

Повідомляється, що під авіаудари потрапили дві колони турецьких військ, у Twitter з'являються відео наслідків ударів. За попередніми даними, в авіаударах брали участь і сирійські, і російські літаки.

За даними військових спостерігачів Сирійської обсерваторії з прав людини, вбито щонайменше 34 турецьких солдатів.

Раніше в четвер загинули ще троє турецьких військових. Щонайменше 50 військових Туреччини вбито в Ідлібі з початку лютого.

Повітряний удар відбувся після того, як російська делегація провела два дні в Анкарі для переговорів з турецькими посадовими особами щодо ситуації в Ідлібі. Сирійські сили, підтримувані Росією, намагаються відбити Ідліб у повстанців, яких підтримують турецькі військові.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар поїхав до кордону між Туреччиною та Сирією після зустрічі з питань безпеки, скликаної президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Після нападу міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

У вересні 2018 року Туреччина та Росія домовились перетворити Ідліб у зону деескалації, в якій дії агресії прямо заборонені.

Ердоган хоче, щоб сирійські урядові сили відступили з позицій, де Туреччина створила військові спостережні пункти і раніше погрожував атакувати їх, якщо вони не зупинять свій наступ.