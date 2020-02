Самолеты Сирии и РФ атаковали турецких военных в Идлибе: 33 погибших

По меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении турецких властей, которое обнародовало государственное агентство Anadolu.

Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Идлибом, заявил, что в результате воздушных ударов 39 военных были ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

#Update: And another video of a large Turkish armoured vehicle convoy been under attack, by armoured piercing bullets disabling multiple vehicles near #Syria's #Idlib province. #Turkey pic.twitter.com/H39aTH6Pmz