Вже 50 суден позбавили реєстрації як покарання за заходи до окупованого Криму

Кількість цивільних суден, які "позбавили прапору" через заходи до портів Криму попри міжнародні санкції, досягла п’ятдесяти.

Про це повідомив Андрій Клименко, керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, що відстежує заходи до кримських портів.

"Маємо своєрідний золотий ювілей - декілька днів тому кількість суден-порушників з "кримського чорного списку", які були позбавлені реєстрації прапору за заходи в порти окупованого Кримського півострову, досягло круглої цифри", - розповів він.

Рішення про позбавлення судна реєстрації ухвалюються державою реєстрації. У кожному з цих випадків над просуванням їх ухвалення працювали українські дипломати, наголосив Клименко.

"Це сталося не само собою, а тому що постійне представництво України при Міжнародній морській організації активно вимагає позбавлення прапорів у відповідних морських адміністраціях різних країн світу. Робить воно це з 2017 року на основі фіксації порушень, що здійснюють морська група волонтерів "Миротворця", моніторингова група Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції Blackseanews та "Майдану закордонних справ"", - розповів він.

З 2017 року рішення про позбавлення прапору ухвалювала влада Белізу, Болівії, Камеруну, Коморських островів, Лівану, Монголії, Палау, Манами, Того, Сьєрра-Леоне.