Уже 50 судов лишили регистрации в наказание за заходы в оккупированный Крым

Количество гражданских судов, которых "лишили флага" за заходы в порты Крыма несмотря на международные санкции, достигло пятидесяти.

Об этом сообщил Андрей Клименко, руководитель Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований", отслеживающей заходы в крымские порты.

"Своеобразный золотой юбилей - несколько дней назад количество судов-нарушителей из "крымского черного списка", которые были лишены регистрации флага за заходы в порты оккупированного Крымского полуострова, достигло круглой цифры", - рассказал он.

Решение о лишении судна регистрации принимается государством регистрации. В каждом из этих случаев над продвижением их принятия работали украинские дипломаты, отметил Клименко.

"Это произошло не само по собе, а потому что постоянное представительство Украины при Международной морской организации активно требует лишения флагов у соответствующих морских администраций разных стран мира. Делает оно это с 2017 года на основе фиксации нарушений, которую осуществляют морская группа волонтеров "Миротворца", мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований, редакции Blackseanews и "Майдана иностранных дел", - рассказал он.

С 2017 года решение о лишении флага принимала власти Белиза, Боливии, Камеруна, Коморских островов, Ливана, Монголии, Палау, Панамы, Того, Сьерра-Леоне.

В представительстве Украины о ММО отметили, что владелец судна, лишенного флага, теряет деньги на прохождение повторной регистрации, сертификации, а также из-за вынужденного простоя судна, которому в этот период запрещено выходить в море.