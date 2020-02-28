Нідерландка на ім’я Корона думає змінити ім’я через коронавірус

Поширення нового коронавірусу спричинило проблеми для 44 жінок у Нідерландах, яких звуть Corona (Корона).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі RTL News.

57-річна Корона Віллекс - одна із цих жінок. Вона розповіла, що вірус змусив її замислитись над зміною імені. Якщо раніше інші люди завжди чудово реагували на її ім'я, то зараз вона почувається ніяково.

"Це справжній сором. Моє ім'я зруйноване. Воно мені більше не подобається", - сказала Корона Віллекс.

"Зараз я думаю про те, щоб, можливо, змінити його на французьку версію Caronne", - додала жінка.

Корона Віллекс

Корона Віллекс сподівається, що нідерландські ЗМІ не зловживатимуть словом "коронавірус", а називатимуть його Covid-19.

За останніми даними, у Нідерландах є 44 жінки з іменем Corona.

Тим часом бутік-готель Corona в Гаазі навпаки "виграв" від поширення вірусу. Його ім’я привертає увагу любителів селфі, які публікують їх у мережі.