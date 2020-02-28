Голландка по имени Корона подумывает сменить имя из-за коронавируса

Распространение нового коронавируса привело к проблемам для 44 женщин в Нидерландах, которых зовут Corona (Корона).

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале RTL News.

57-летняя Корона Виллекс - одна из этих женщин. Она рассказала, что вирус заставил ее задуматься над изменением имени. Если раньше другие люди всегда прекрасно реагировали на ее имя, то сейчас она чувствует себя неловко.

"Это настоящий стыд. Мое имя уничтожено. Оно мне больше не нравится", - сказала Корона Виллекс.

"Сейчас я думаю о том, чтобы, возможно, поменять его на французскую версию Caronne", - добавила женщина.

Корона Віллекс

Корона Виллекс надеется, что нидерландские СМИ не будут злоупотреблять словом "коронавирус", а станут чаще называть его Covid-19.

По последним данным, в Нидерландах есть 44 женщины с именем Corona.

Между тем бутик-отель Corona в Гааге, наоборот, выиграл от распространения вируса. Его имя привлекает внимание любителей селфи, которые публикуют их в сети.