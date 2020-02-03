Глава МЗС Польщі проти зняття санкцій з РФ без виконання умов
Польща буде прихильна збереженню європейських санкцій проти Росії, поки Москва не виконає необхідні умови для їх скасування.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю польському агентству РАР.
"Ми вважаємо, що Росія повинна повернутися на шлях дотримання норм міжнародного права. Ми критично ставимося до політики, яка передбачає повернення до співпраці з Росією без виконання цієї умови", - сказав Чапутович.
Міністр також зазначив, що Польща не планує входити в "нормандський формат" переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі.
"Польща не прагне входити в цю формулу. Відповідальність за це несуть країни-учасниці: Франція, Німеччина, Росія і Україна. Поки президент України говорить, що в цій формулі можна щось отримати, у нього є і наша підтримка. Ми хотіли б, щоб Україна досягла своїх цілей - миру, суверенітету, територіальної цілісності, і ми будемо продовжувати підтримувати її", - сказав міністр.
До Варшави з офіційним візитом сьогодні прибуде президент Франції Еммануель Макрон, який серед іншого планує підняти питання ситуації на Донбасі і роботи "нормандського формату".