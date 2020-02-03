Глава МИД Польши против снятия санкций с РФ без выполнения условий
Польша будет выступать за сохранение европейских санкций против России, пока Москва не выполнит необходимые условия для их отмены.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью польскому агентству РАР.
"Мы считаем, что Россия должна вернуться на путь соблюдения норм международного права. Мы критически относимся к политике, которая предусматривает возвращение к сотрудничеству с Россией без выполнения этого условия", - сказал Чапутович.
Министр также отметил, что Польша не планирует входить в "нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Польша не стремится входить в эту формулу. Ответственность за это несут страны-участницы: Франция, Германия, Россия и Украина. Пока президент Украины говорит, что в этой формуле можно что-то получить, у него есть и наша поддержка. Мы хотели бы, чтобы Украина достигла своих целей - мира, суверенитета, территориальной целостности, и мы будем продолжать поддерживать ее ", - сказал министр.
В Варшаву с официальным визитом сегодня прибудет президент Франции Эммануэль Макрон, который среди прочего планирует поднять вопрос ситуации в Донбассе и работы "нормандского формата".