Єврокомісія представила офіційну позицію для переговорів з Британією

Європейська комісія оприлюднила рекомендацію Раді ЄС розпочати переговори про нове партнерство з Великою Британією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ЄК.

"Ця рекомендація ґрунтується на діючих настановах та висновках Європейської ради, а також на Політичній декларації, узгодженій між ЄС та Великою Британією у жовтні 2019 року", - йдеться у заяві.

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Документ містить вичерпну пропозицію щодо переговорних директив, що визначають сферу та умови майбутнього партнерства, які Європейський Союз передбачає з Британією.

Ці директиви охоплюють усі сфери, що представляють інтерес для переговорів, включаючи торговельно-економічне співробітництво, правоохоронну та судову співпрацю у кримінальних справах, зовнішню політику, безпеку та оборону, участь у програмах Союзу та інших тематичних сферах співробітництва.

Наступним кроком Рада ЄС повинна затвердити проєкти директив для переговорів. Це офіційно дозволить Єврокомісії відкрити переговори від імені ЄС.

Нагадаємо, що Британія покинула ЄС в ніч на 1 лютого. До кінця 2020 року триватиме перехідний період, протягом якого сторонам необхідно домовитися про подальші торговельні відносини.

ЄС пропонує Лондону угоду, засновану на рівній конкуренції без жодних мит і квот. Якщо сторони не домовляться про угоду, торговельні відносини між Британією і ЄС будуть регулюватися правилами Світової організації торгівлі, які передбачають наявність мит, поки не буде врегульовано питання про їхнє можливе зниження.