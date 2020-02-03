Посольство США стурбоване нападом на журналістський захід у Вінниці

Посольство США в Україні заявило про стурбованість повідомленнями про напад, що відбувся у Вінниці під час тренінгу для журналістів з коректного висвітлення тематики ЛГБТ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми стурбовані повідомленнями про напад, що відбувся у Вінниці під час тренінгу для журналістів щодо питань ЛГБТ. Ми сподіваємось на ретельне розслідування та виступаємо на боці тих, хто працює над зміцненням прав людини та незалежних ЗМІ в Україні", - сказано в заяві посольства.

We are concerned by reports of an attack on a journalist training on LGBT issues in Vinnytsia. We hope to see a thorough investigation and stand with all those working to strengthen human rights and independent media in Ukraine. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 3, 2020

Нагадаємо, 1 лютого у Вінниці троє осіб зайшли до приміщення в готелі "Поділля", де проводився тренінг, та зірвали захід.

Організатори заходу запевняють, що надсилали офіційного листа до поліції з проханням забезпечити правопорядок під час проведення тренінгу, але правоохоронці прибули на місце події лише після виклику безпосередньо 1 лютого у зв'язку з нападом.

Поліція розпочала розслідування за фактом протиправних дій відносно організаторів тренінгу для журналістів.