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Посольство США стурбоване нападом на журналістський захід у Вінниці

Понеділок, 3 лютого 2020, 16:42

Посольство США в Україні заявило про стурбованість повідомленнями про напад, що відбувся у Вінниці під час тренінгу для журналістів з коректного висвітлення тематики ЛГБТ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми стурбовані повідомленнями про напад, що відбувся у Вінниці під час тренінгу для журналістів щодо питань ЛГБТ. Ми сподіваємось на ретельне розслідування та виступаємо на боці тих, хто працює над зміцненням прав людини та незалежних ЗМІ в Україні", - сказано в заяві посольства.

Нагадаємо, 1 лютого у Вінниці троє осіб зайшли до приміщення в готелі "Поділля", де проводився тренінг, та зірвали захід.

Організатори заходу запевняють, що надсилали офіційного листа до поліції з проханням забезпечити правопорядок під час проведення тренінгу, але правоохоронці прибули на місце події лише після виклику безпосередньо 1 лютого у зв'язку з нападом.

Поліція розпочала розслідування за фактом протиправних дій відносно організаторів тренінгу для журналістів.

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