Посольство США стурбоване нападом на журналістський захід у Вінниці

Посольство США в Україні заявило про стурбованість повідомленнями про напад, що відбувся у Вінниці під час тренінгу для журналістів з коректного висвітлення тематики ЛГБТ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми стурбовані повідомленнями про напад, що відбувся у Вінниці під час тренінгу для журналістів щодо питань ЛГБТ. Ми сподіваємось на ретельне розслідування та виступаємо на боці тих, хто працює над зміцненням прав людини та незалежних ЗМІ в Україні", - сказано в заяві посольства.

We are concerned by reports of an attack on a journalist training on LGBT issues in Vinnytsia. We hope to see a thorough investigation and stand with all those working to strengthen human rights and independent media in Ukraine.