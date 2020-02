Посольство США обеспокоено нападением на журналистское мероприятие в Виннице

Посольство США в Украине заявило об обеспокоенности сообщениями о нападении, которое произошло в Виннице во время тренинга для журналистов по корректному освещению тематики ЛГБТ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы обеспокоены сообщениями о нападении, которое произошло в Виннице во время тренинга для журналистов по вопросам ЛГБТ. Мы надеемся на тщательное расследование и выступаем на стороне тех, кто работает над укреплением прав человека и независимых СМИ в Украине", - говорится в заявлении посольства.

We are concerned by reports of an attack on a journalist training on LGBT issues in Vinnytsia. We hope to see a thorough investigation and stand with all those working to strengthen human rights and independent media in Ukraine.