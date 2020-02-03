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Посольство США обеспокоено нападением на журналистское мероприятие в Виннице

Понедельник, 3 февраля 2020, 16:42

Посольство США в Украине заявило об обеспокоенности сообщениями о нападении, которое произошло в Виннице во время тренинга для журналистов по корректному освещению тематики ЛГБТ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы обеспокоены сообщениями о нападении, которое произошло в Виннице во время тренинга для журналистов по вопросам ЛГБТ. Мы надеемся на тщательное расследование и выступаем на стороне тех, кто работает над укреплением прав человека и независимых СМИ в Украине", - говорится в заявлении посольства.

Напомним, 1 февраля в Виннице три человека зашли в помещение гостиницы "Поділля", где проводился тренинг, и сорвали мероприятие.

Организаторы мероприятия уверяют, что присылали официальное письмо в полицию с просьбой обеспечить правопорядок во время проведения тренинга, но правоохранители прибыли на место происшествия только после вызова непосредственно 1 февраля во связи с нападением.

Полиция начала расследование по факту противоправных действий в отношении организаторов тренинга для журналистов.

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