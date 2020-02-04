Катастрофа МАУ: 5 країн вимагають від Ірану передати "чорні скриньки"

5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті МЗС Канади за результатами телеконференції представників Канади, Афганістану, Великої Британії, Швеції та України.

"Всі країни стурбовані тим, що Іран не передав "чорні скриньки". Додаток 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію вимагає, щоб це було зроблено невідкладно. Щоб показати, що Іран як і раніше готовий повідомляти про цю подію в повній і прозорій формі, він повинен негайно передати "чорні скриньки" – йдеться у повідомленні

Учасники обговорення погодилися щодо потреби "продовження тиску заради досягнення підзвітності, прозорості та справедливості для жертв рейсу PS752".

"Крім того, учасники взяли зобов’язання дійти згоди стосовно юридичних варіантів перемовин із Іраном щодо відповідальності за цей вчинок, аби досягти справедливості, у тому числі належних компенсацій для родичів жертв рейсу PS752", - заявили в МЗС Канади.

Нагадаємо, Іран заявив, що після витоку аудіозапису переговорів з пілотом іранського літака більше не буде ділитися з Україною доказами щодо розслідування катастрофи українського лайнера.