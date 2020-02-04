Президент Польщі підписав суперечливий закон, що дозволяє уряду карати суддів

Президент Польщі Анджей Дуда підписав суперечливі зміни до законів про систему загальних судів і про Верховний суд, які викликали критику ЄС.

Про це повідомив речник президента Блажей Спихальський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Поправки вводять, зокрема, дисциплінарну відповідальність суддів за дії або бездіяльність, які можуть унеможливити або значно ускладнити функціонування правосуддя.

Права партія влади Польщі запропонувала законопроєкт, стверджуючи, що він потрібен для запобігання "анархії" серед суддів, деякі з яких критично ставляться до політики партії.

Зміни викликали величезні суперечки. Вони піддавалися критиці не тільки з боку опозиції або правових кіл. Вони також зіткнулися з однозначно негативними оцінками на міжнародній арені.

Нищівну оцінку проєкту випустила Венеціанська комісія, яка, зокрема, попередила, що"поправки до законів про судоустрій можуть розглядатися як подальше ослаблення правосуддя в Польщі".

Щев грудні Європейська комісія направила президенту і прем'єр-міністру Польщі, маршалкам Сейму і Сенату лист з проханням утриматися від подальшої роботи над законами, які, за попередньою оцінкою комісії, б'ють по верховенству права і суперечать цінностям Європейського Союзу.