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У Туреччині лавина зійшла на автомобільну дорогу: 5 загиблих

Середа, 5 лютого 2020, 10:53

П'ятеро людей загинули і ще двоє вважаються зниклими безвісти в результаті сходу лавини в східній частині турецької провінції Ван.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

"Семеро людей були врятовані під час пошукової операції. На жаль, ще п'ять осіб були знайдені мертвими під снігом", - сказав губернатор провінції Мехмет Емін Білмез.

 

Лавина зійшла в районі Бахчесарая під час поганої погоди і сніжною хвилею накрило мікроавтобус і снігоприбиральну машину, що проїжджали по шосе Ван-Бахчесарай.

Водій снігоприбиральної машини знаходився в пастці під снігом близько 25 хвилин, перш ніж йому вдалося розбити вікно і вибратися.

Білмез сказав, що принаймні двоє людей все ще можуть залишатися під снігом, тому пошуково-рятувальні роботи тривають.

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