В Турции лавина сошла на автомобильную дорогу: 5 погибших
Пять человек погибли и еще двое считаются пропавшими без вести в результате схода лавины в восточной части турецкой провинции Ван.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.
"Семь человек были спасены в ходе поисковой операции. К сожалению, еще пять человек были найдены мертвыми под снегом", - сказал губернатор провинции Мехмет Эмин Билмез.
Лавина сошла в районе Бахчесарай во время плохой погоды, снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, проезжавшие по шоссе Ван - Бахчесарай.
Водитель снегоуборочной машины находился в ловушке под снегом около 25 минут, прежде чем ему удалось разбить окно и выбраться.
Билмез сказал, что по крайней мере два человека все еще могут оставаться под снегом, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.