В Турции лавина сошла на автомобильную дорогу: 5 погибших

Пять человек погибли и еще двое считаются пропавшими без вести в результате схода лавины в восточной части турецкой провинции Ван.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

"Семь человек были спасены в ходе поисковой операции. К сожалению, еще пять человек были найдены мертвыми под снегом", - сказал губернатор провинции Мехмет Эмин Билмез.

Лавина сошла в районе Бахчесарай во время плохой погоды, снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, проезжавшие по шоссе Ван - Бахчесарай.

Водитель снегоуборочной машины находился в ловушке под снегом около 25 минут, прежде чем ему удалось разбить окно и выбраться.

Билмез сказал, что по крайней мере два человека все еще могут оставаться под снегом, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.