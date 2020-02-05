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Туреччина: друга лавина накрила рятувальників, 28 загиблих загалом

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Туреччина: друга лавина накрила рятувальників, 28 загиблих загалом

Середа, 5 лютого 2020, 14:30

5 лютого лавина зійшла на автомобільну гірську дорогу на сході Туреччини, накривши величезну команду рятувальників, надісланих знайти двох людей, зниклих безвісти через попередню лавину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Близько 300 працівників екстреної служби були викликані на автодорогу поблизу оточеного горами міста Бахчесарай у провінції Ван, яка межує з Іраном, після лавини, що зійшла пізно у вівторок, забравши життя п'ятьох людей. Близько полудня у середу команду рятувальників накрила друга лавина. 

Лавина в середу збільшила загальну кількість загиблих до 28 осіб. Загинули 23 рятувальники. Пошуки решти тривають, однак скільки ще представників рятувальних служб залишаються під снігом, не уточнюють.

Близько 30 працівників служби надзвичайних ситуацій або були врятовані, або вибралися з-під снігу та були госпіталізовані, повідомили в МВС.

Відео з місця події показало щонайменше три перекинуті машини. Деякі рятувальники піднімалися крутим схилом, щоб уникнути маси снігу, а інші несамовито копали сніг лопатами та сокирами. Туман, сильний сніг та сильний вітер гальмують рятувальні роботи.

Перша лавина поховала снігоочисний автомобіль та мікроавтобус. Оператор транспортного засобу та семеро пасажирів вибралися живими.

Двох людей, зниклих у вівторок, досі не знайшли.

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